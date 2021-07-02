Василий Голубев попросил жителей Дона опередить график прямых линий

Губернатор спросил, насколько часто следует проводить онлайн-общение. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области за советом относительно графика прямых линий. Губернатор спросил, насколько часто следует проводить подобное онлайн-общение. Пост посвященный этой теме появился в Instagram сегодня, 2 июля.

- Ежемесячно мы с вами общаемся посредством различных форматов: интерактивные приемы, прямые эфиры. Последняя «Прямая линия» была в декабре минувшего года. Хочу получить от вас обратную связь. Давайте вместе выберем периодичность проведения региональной «Прямой линии», - написал Василий Голубев.

В комментариях уже появились первые пожелания, люди активно откликнулись на просьбу губернатора. Предлагают разные варианты - от ежедневных прямых эфиров до общения раз в три месяца.

- Желательно, чтобы были отчёты о проделанной работе. В Ростове и области столько проблем, никому ничего не надо. Думаю, что один раз в квартал было бы неплохо, - выразил мнение один из участников беседы.

- Каждый месяц, и на линии должны быть мэры всех городов области. Чтобы они знали насущные проблемы людей, которые платят налоги и хотят получать качественное обслуживание во всех сферах, - подчеркнула жительница Дона.

- Этот формат был бы очень важным, потому что многое можно решить на региональном уровне, а не выносить сор из избы. Все же президент должен заниматься внешнеполитическим курсом страны, а не решать проблемы, с которыми не хотят связываться местные власти на местах. Тогда и жизнь станет лучше, - отметил другой комментатор.

Вопрос о «Прямой линии» у губернатора появился после онлайн-трансляции президента Владимира Путина. Глава государства порекомендовал проводить в регионах свои прямые линии. По мнению президента, это поможет скорректировать работу власти в самых разных сферах жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимиру Путину пожаловались на отсутствие дороги к таганрогской школе (подробности)

Владимир Путин: «Налог на скот никто не планирует» (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.