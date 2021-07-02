Городская администрация выставила на торги трехэтажный дом с участком

В Ростове городская администрация выставила на торги дом под снос Фото: "КП" Архив

Городским департаментом имущественно-земельных отношений был выставлен на торги трехэтажный дом, который в скором времени планируется снести. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте городской администрации.

Власти решили продать трехэтажный дом с участком в шесть соток. На аукцион он был выставлен по цене 722,9 тысячи рублей. Объект расположен на улице Западной, 107/1. Общая его площадь 609 квадратных метров. Но жить в этом доме будет невозможно, так как в ближайший год его необходимо будет снести, желательно заняться этим как только будет подписан договор купли-продажи.

Стоимость квадратного метра участка будет составлять около 1,2 тысячи рублей, что примерно в 8-10 раз превышает среднюю стоимость земли в этом районе города.

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