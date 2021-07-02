Жители Тацинского района получат компенсацию за нанесенный непогодой ущерб

Пострадавшим в Тацинском районе жителям возместят ущерб, нанесенный непогодой. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение выделить пострадавшим от непогоды жителям Тацинского района материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Из резервного фонда регионального правительства направят на это почти 13,7 миллиона рублей.

- По решению главы региона выделенные средства будут направлены на оказание единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что непогода в виде сильного дождя и шквалистого ветра нанесла сильный ущерб жилым домам и дворам нескольких домовладений.

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