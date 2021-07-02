Народный календарь на 3 июля: можно отправляться в путешествие - оно будет удачным

Народный календарь на 3 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 3 июля: наши предки считали, что, если в этот день паук не раскидывал сети перед дождем или бурей, а новые они плели к перемене погоды к лучшему. Зяблик громко щебетал к хорошей погоде. Пчелы перед засухой жалили сильнее. Эха в этот день не было перед непогодой. Лягушки прыгали на суше, жабы влезали в траву, а лебеди громко кричали перед дождем.

Если ноготки развертывают венчики около полудня – ожидай скорого ненастья. Клевер стоял прямо или складывал свои листочки – перед дождем. Гром гремел часто и медленно перед грозой. Ветра не было, но шумел лес к дождю. Облака были высоко, значит дождя не будет. Чистое небо постепенно белело и появлялись огромные слабо светящиеся круги вокруг солнца или луны – к дождю. Сом выплывал из глубины перед ненастьем. Если в этот день лил дождь, то он будет идти еще 40 дней. Муравьи прятались в муравейник перед сильным ветром.

Ночной дождь предвещал хороший урожай ржи и гороха. Большое количество паутины сулило хорошую охоту. Перепелка кричала к дождю. Перепела близко подходили к людским домам к очень холодной зиме. Сырость обещала трудный сбор урожая. В этот день можно было отправляться в путешествие - оно непременно будет удачным. Если застенчивый человек 3 июля выпьет натощак перепелиное яйцо – это придаст ему уверенности в себе. Ухающия на крыше сова предвещала пожар. В этот день, чтобы обеспечить себе удачную охоту на весь год, каждый охотник стремился поймать хотя бы одну птицу. А если в сети попадется белая перепелка–альбинос – это сулит небывалое охотничье счастье! Если над озимыми хлебами носится паутина, летает мошкара, то здесь больше всего будут собираться перепела.

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