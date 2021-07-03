В Ростовской области в ДТП пострадал ребенок

Машина опрокинулась в кювет. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 3 июля, около трех часов ночи, на пульт дежурного полиции поступило сообщение об аварии на 115-м километре автодороги «Элиста-Зимовники». В этой аварии пострадал 3-летний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Уточняется, что 36-летний водитель ехал из Воронежской области. Со слов водителя, он был за рулем уже девять часов, в какой-то момент уснул, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир — 4-летний мальчик, который находился на заднем сидении. Ребенок был в детском кресле, что помогло избежать более серьезных травм.

По факту аварии в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Госавтоинспекции региона напоминают водителям о запрете управления автомобилем в утомленном состоянии.

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