Под Ростовом в ДТП от удара бревном погиб пассажир микроавтобуса

Бревно ударило несколько машин, и влетело в микроавтобус. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 3 июля, около часа ночи на пульт дежурного полиции поступило сообщение об аварии в Мясниковском районе. В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на пятом километре автодороги «Чалтырь — Большие Салы». По предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля МАЗ перевозил бревна и ехал в сторону Таганрога. В ходе движения в грузовике оборвалась цепь, которая держала бревна. Одно бревно вылетело на встречную полосу движения и ударило по грузовому автомобилю «Тойота», после чего отскочило на легковую машину «Ниссан Ноут», затем влетело в пассажирский автомобиль «Рено трафик».

В «Рено» ехали 8 пассажиров и водитель. В результате аварии один пассажир микроавтобуса погиб, еще один с полученными травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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