Дождь, град или жара под 37: какой будет погода в субботу в Ростове и области

Днем будет жарко, но вечером стоит прихватить с собой зонт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 3 июля, жителей Ростова-на-Дону ждет смена погоды. В целом в течение суток будет облачно, но в разное время дня ростовчане будут то изнывать от жары, то доставать зонтики. Ростовский гидрометцентр прогнозирует в первый выходной день дожди.

Так, несмотря на облачную погоду, днем будет жарко — столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов, ночью опустится до 20-22 градусов. Во второй половине дня лучше взять с собой зонт — обещают дождь и грозу. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 3-8 м/с, порывы при грозе достигнут 15-18 м/с.

В городе сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).

В Ростовской области местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах — сильные осадки (ливни с грозой и градом) с усилением ветра до 20-24 м/с. Средняя температура воздуха по области днем составит от 29 до 34 градусов, по югу и востоку региона ожидается до 37 градусов.

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