В Новочеркасске 15 пожарных выехали на пожар в магазине

На пожар выехали 15 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске, на проспекте Платовском, вечером в пятницу, 2 июля, произошел пожар. В черте города горел магазин. Об этом сообщает управление МСЧ по Ростовской области.

По сообщению спасателей, в 21.00 на пульт дежурного поступил звонок о возгорании на проспекте Платовском. По названному адресу, согласно справочникам, находится помещение, в котором размещаются несколько магазинов.

Когда на место прибыли пожарные, огонь захватил 15 квадратных метров площади, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. С огнем боролись 15 человек и 4 единицы техники.

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