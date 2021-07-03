Кто возглавит поликлинику № 1 в Ростове после скандала с подделкой сертификатов о вакцинации от ковида

Борис Тер-Григорьянц руководил медучреждением без двух недель 14 лет. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Стало известно, кто теперь будет главным врачом в поликлинике № 1 Ростова-на-Дону. Лечебное учреждение после скандала с подделкой сертификатов о прививках оставил главный врач Борис Тер-Григорьянц и рассказал СМИ, кто станет новым руководителем.

Бывший главврач руководил поликлиникой 14 лет и принял решение уйти, когда одного из сотрудников учреждения полиция заподозрила в выдаче сертификатов о прививке от коронавируса без фактического прохождения вакцинации. Напомним, это первый случай в стране, когда правоохранители пресекли продажу сертификатов.

Руководитель рассказал, что искать преемника было непросто — желающих занять пост руководителя практически не оказалось. Два претендента отказались от дополнительной нагрузки, из-за которой не будут видеть свои семьи.

Тогда исполняющей обязанности главного врача назначили заместителя главврача по экспертизе временной нетрудоспособности Эльвиру Бабаян.

Покинувший пост руководитель отметил, что сейчас чувствует себя свободным человеком — уходит с работы в шестом часу вечера, а не в девятом, как до этого в должности руководителя.

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