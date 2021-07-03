В Ростовской области продлили режим ограничения пребывания в лесах

Из-за повышенной пожароопасности в леса ограничен доступ гражданам на транспорте Фото: Олег УКЛАДОВ

В целях обеспечения пожарной безопасности Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ограничивает пребывание граждан в лесах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, ограничение распространяется на въезд на территорию лесных участков транспортных средств кроме машин патрулей, пожарных, оперативных служб и специальных лесопожарных и аварийно-спасательных формирований. Такое постановление подписал первый заместитель министра Сергей Бордяков.

Сейчас в лесах усилен мониторинг пожарной опасности, в лесничествах организована работа диспетчерских пунктов, а в местах предположительного возникновения лесных пожаров несут дежурства отдельные лесопожарные формирования.

Ограничения начинают действовать 3 июля и продлятся до 23 июля. В случае сохранения высокой пожароопасности режим могут продлить еще.

В минприроды региона напоминают, что 90% ландшафтных пожаров возникает по вине человека, и призывают соблюдать меры пожарной безопасности в лесу. О замеченном в лесу возгорании необходимо сообщить по телефону, указанному ниже.

Также в министерстве напомнили о запрете на выжигание сухой травы и мусора.

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Заметив возгорание в лесу, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства по телефону 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).