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Общество3 июля 2021 12:16

МЧС предупреждает о жаре +40 в Ростовской области на выходных

Без необходимости лучше не выходить в пекло на улицу
ТИХОНОВА Татьяна
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Привычное донское лето пришло на этих выходных: +40 в тени

Привычное донское лето пришло на этих выходных: +40 в тени

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу и воскресенье 3 и 4 июля, в Ростовской области ожидается сильная жара. Температурный пик ожидается во второй половине дня. Об этом предупреждает главное управление МЧС по Ростовской области.

Сообщается, что в южных и восточных районах ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов. Пик жары придется на промежуток с 13 до 17 часов.

Рекомендуется без необходимости не выходить на улицу в это время, или же по возможности держаться в тени и обязательно использовать головные уборы и брать с собой питьевую воду.

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