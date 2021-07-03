МЧС предупреждает о жаре +40 в Ростовской области на выходных

Привычное донское лето пришло на этих выходных: +40 в тени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу и воскресенье 3 и 4 июля, в Ростовской области ожидается сильная жара. Температурный пик ожидается во второй половине дня. Об этом предупреждает главное управление МЧС по Ростовской области.

Сообщается, что в южных и восточных районах ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов. Пик жары придется на промежуток с 13 до 17 часов.

Рекомендуется без необходимости не выходить на улицу в это время, или же по возможности держаться в тени и обязательно использовать головные уборы и брать с собой питьевую воду.

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