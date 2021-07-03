Трамвай протаранил сразу три иномарки в Новочеркасске

На одном перекрестке в ДТП с трамваем попали стразу три машины. Фото: 1rnd.ru

В Новочеркасске водитель трамвая устроил массовое ДТП с участием трех иномарок. Происшествие зафиксировал видеорегистратор ехавшей позади машины. Об аварии сообщает портал 1rnd.ru.

На видео вагон на скорости въезжает в «Volkswagen Golf», который двигался со стороны улицы Народной и остановился на трамвайных путях, чтобы пропустить едущие по главной дороге машины. Когда трамвай врезался в легковушку, ее отбросило на «Ford Focus».

Трамвай тем временем еще немного продвинулся вперед и врезался в «Volkswagen Toareg», который также пропускал на перекрестке автомобили.

Никто в ДТП не пострадал, но движение на улице 26 Бакинских Комиссаров было парализовано больше часа. Также в это время пришлось прекратить движение трамваем маршрута № 2.

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