Еще 262 случая коронавируса за сутки подтвердили в Ростовской области

Коэффициент заболеваемости составляет уже 1,3% Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 262 человек. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,3. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в правительстве региона.

Новые случаи подтвердили в 47 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 102. На втором месте — Каменск-Шахтинский и Сальск (по 7 случаев), по 6 заболевших — в Азовском и Аксайском районах, Новочеркасске и Новошахтинске, в Таганроге, Красносулинском и Мясниковском районах.

По пять случаев зарегистрировали в Батайске, Гукове, Зерноградском, Неклиновском, Орловском, Пролетарском, Чертковском и Шолоховском районах. 4 положительных результата ПЦР-теста пришло в Багаевский район, Азов, Кагальницкий, Каменский и Миллеровский районы.

По три заболевших прибавилось в Звереве, Шахтах, Егорлыкском, Октябрьском и Семикаракорском районах. По два — в Боковском, Веселовском районах, Донецке, Дубовском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Обливском, Песчанокопском, Ремонтненском, Цимлянском районах.

По одному инфицированному коронавирусом прибавилось в Волгодонском, Белокалитвинском районах, Волгодонске, Милютинском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Тарасовском, Тацинском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 35,6% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, почти столько же — 35,5% - жители области от 46 до 65 лет, 16% - от 66 до 79 лет, 7,6% - дети и 5,3% - люди старше 80 лет.

В стационаре лечатся 1749 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 22 человека, на неинвазивной ИВЛ — 131 человек.

За минувшие сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 14 человек. Это восемь женщин — 60, 62, 66, 70, две по 73 года, две по 85 лет и шестеро мужчин — 61, 67, 86, два по 87 лет и 94 года. Все они имели хронические заболевания. Таким образом, от коронавируса в ростовском регионе умерли уже 4700 человек.

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