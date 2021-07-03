14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Ростовской области

На ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас 22 человека Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на 3 июля, за сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 14 человек. Это восемь женщин — 60, 62, 66, 70, две по 73 года, две по 85 лет и шестеро мужчин — 61, 67, 86, два по 87 лет и 94 года. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии в регионе оказались уже 4700 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах лечат 1749 инфицированных. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 22 человека, на неинвазивной ИВЛ - 131. За прошедшие 24 часа заболели еще 262 человека.

Ранее донские власти подтвердили решение Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

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