Количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100 тысяч человек

3 июля количество заболевших в регионе перевалило за 100 тысяч Фото: Александр БОЙКО

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области с начала пандемии достигло 100049 человек. Таким образом, сегодня вирус перешагнул 100-тысячную отметку. Об этом сообщает правительство Региона.

Больше всего заболевших — по 35% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет и возрастная группа от 46 до 65 лет.

Сегодня показатель инфицированных на 100 тысяч населения Дона составляет 2383. Коэффициент распространения значительно вырос: если 2 июля он составлял 1,1, то 3 июля — 1,3.

Из ста тысяч заболевших 90343 человека выздоровели. Не смогли справиться с болезнью и погибли 4700 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области резко выросло число зараженных ковидом детей: рассказываем, как защитить ребенка

Ростовский медик объяснил, почему подростки стали болеть коронавирусом чаще и сильнее (подробнее)

Обязательная вакцинация в Ростовской области 2021: кому нужно сделать прививку и когда

Рассказываем главное об обязательной вакцинации в Ростовской области 2021 (подробнее)