Ростовчане стоят в пробках на выезде из города и в центре

Сейчас трудно выехать из города по аксайскому объезду. Фото: Яндекс.Карты

Дороги в Ростове-на-Дону в нескольких местах сковало пробками. Заторы онлайн отображаются на Яндекс.Картах.

Так, в многокилометровую пробку встали автомобилисты, желающие выехать из донской столицы со стороны Аксая. Стоит часть Аксайского проспекта, улица Западная, аксайский мост и обход Аксая дальше СНТ "Речник". Это может быть связано как с традиционным выездом за город вечером в субботу, так и дорожными работами на обходе Аксая недалеко от СНТ "Речник".

В городе пробки непродолжительные. Из-за аварии стоит проспект Королева и улица Вавилова, кольцо на пересечении Текучева и Ворошиловского, проспект Шолохова в районе парка Островского, Театральный проспект от Адыгейской до Красноармейской.

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