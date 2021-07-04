«Георгиевич даже побрился к приезду»: Валерий Карпин с женой наслаждаются выходными в Вене

Супруги не виделись несколько недель, пока команда на сборах. Фото: личная страница в "Инстаграме" героя публикации.

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, наконец, воссоединился со своей супругой Дарьей. Последние недели знаменитая пара живет в разных странах — команда находится на сборах в Австрии. И вот жена, не выдержав мучительной разлуки, прилетела повидаться с ненаглядным мужем.

- Наконец-то вместе, хотя бы на несколько дней, - кратко подписала Дарья пост на своей странице в «Инстаграме», а остальное за нее говорят счастливые глаза. Супруг при этом выглядит уставшим, но довольным, когда его обнимает любимая жена.

- Георгиевич даже побрился к приезду жены, - не смог не прокомментировать один из пользователей.

- Кстати без Бороды все таки лучше! - поддержала вторая подписчица.

- Мальчика бы вам еще, - посоветовал третий.

- Бесспорно, - согласилась Дарья.

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