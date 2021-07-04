Народный календарь на 4 июня: если срубить липу, можно заблудиться в лесу

Народный календарь на 4 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 4 июля: наш предки считали, что, если до обеда ветер менялся за солнцем, а после него наоборот, то ожидается хорошая погода. Протяжный гром слышался к затяжному ненастью. Листья папоротника закручивались вниз к теплой и сухой погоде. Засохшая липа в саду была признаком предстоящего несчастья. В радуге виднелись искры к ненастью.

Вой ветра предвещал дождь. Облака стягивались также к осадкам. Воздух был чистым при южном ветре к ведру. Белые и красные круги появлялись вокруг звезд к ясной погоде. Радуга растягивалась с востока на запад перед ясным днем. Сияющее после дождя солнце обещало новый ливень вечером. Ветер дул попутно к теплу. Сильная гроза обещала затяжное ненастье. Камни у воды оставались сухими перед дождем.

Родившимся в этот день по жизни предстояло пройти множество испытаний. В реке в этот день купались, чтобы заполучить крепкое здоровье на весь год. С 4 июля рекомендуется защищать плодовые деревья от вредных насекомых. Для этих целей деревья и кустарники опрыскиваются марганцовкой или раствором соды. Если при головной боли положить в изголовье липовый цвет, то скоро боль утихнет. В этот день не стоит начинать ничего нового. Если собрался в путь – не жди ничего хорошего. Если девушка в этот день напишет на бумаге имя надоедливого поклонника, подожжет и развеет пепел по ветру – молодой человек скоро отстанет, уступив место желанному и любимому. Если человек в Ульянов день срубит липу – он закончит свои дни, заблудившись в лесу.

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