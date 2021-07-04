В воскресенье жителей Ростовской области ждет жара и дождь, местами грозы

Несмотря на дождь и даже грозы в отдельных районах, в регионе ожидается жара под 40 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 4 июля, в Ростове ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с, а при грозе — 15-18 м/с. Воздух днем прогреется до 33-35 градусов. В городе сохраняется пожароопасность 4 класса. Об этом сообщают в Ростгидрометцентре.

В области тоже переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Средняя температура воздуха по области составит 28-33 градуса, местами — 38 градусов.

Во второй половине дня в южных и восточных районах региона столбики термометров покажут +40 в тени. Местами в северо-восточных, юго-восточных и южный районах Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Местами в юго-восточных районах и в Приазовье — высокая пожароопасность 4 класса.

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