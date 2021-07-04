На каких улицах в Ростове ограничат движение автотранспорта на следующей неделе

На трех крупных улицах на этой неделе ограничат движение автотранспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах в Ростове-на-Дону на следующей неделе будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.

Так, в среду, 7 июля, ограничат движение автомобилей по улице Волоколамской на участке от Шеболдаева до Волоколамской, 3б. Это связано с запланированным ремонтом газопровода. Ограничения будут длиться до 28 июля.

Также с 7 июля по 1 декабря с 23.00 до 3.00 с учетом дорожной обстановки будет ограничено движение транспортных средств по улице Пойменной в створе железнодорожного путепровода через автодорогу по Пойменной в районе пересечения с Шоссейной. В эти месяцы запланирован ремонт путепровода.

С 11 июля по 11 октября ограничат проезд на 2-й Краснодарской на участке от дома 129/1 до 145/3. Здесь будут капитально ремонтировать водопровод.

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