В Ростове за июнь оштрафовали более 400 человекза отсутствие масок в общественном транспорте

Городские маршруты проверяют мониторинговые группы. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

408 пассажиров и 2 водителя общественного транспорта в Ростове-на-Дону оштрафовали за отсутствие масок в июне. Это результат ежедневного мониторинга соблюдения санитарно-эпидемических норм. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Всего в июне мониторинговые группы проинспектировали более 14 тысяч транспортных средств, - сообщают в администрации.

Ежедневный мониторинг продолжается и в июле. По результатам рейдов нарушителей привлекают к административной ответственности.

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