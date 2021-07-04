Еще 269 случаев коронавируса за сутки подтвердили в Ростовской области

В тяжелом состоянии с поддержкой ИВЛ находятся 22 дончанина Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 269 человек. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,28. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в правительстве региона.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 99. На втором месте — Азовский район и Каменск-Шахтинский (по 8 случаев). По 7 заболевших — в Азове, Таганроге, Красносулинском, Сальском районах. По 6 новых инфицированных — в Аксайском районе, Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Мясниковском, Орловском, Чертковском районах.

По пять случаев зарегистрировали в Гукове и Шолоховском районах. 4 положительных результата ПЦР-теста пришло в Багаевский и Семикаракорский районы. .

По три заболевших прибавилось в Шахтах, Веселовском, Мартыновском, Неклиновском, Тацинском районах. По два инфицированных прибавилось в Волгодонске, Белокалитвинском, Зимовниковском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Тарасовском районах, в в Донецке, Звереве.

По одному человеку заболело в Боковском, Егорлыкском, Куйбышевском, Миллеровском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Целинском и Цимлянском районах.

Среди новых заболевших 41,6% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, почти столько же — 33,8% - жители области от 46 до 65 лет, 13% - от 66 до 79 лет, 8,2% - дети и 3,4% - люди старше 80 лет.

В стационаре лечатся 1795 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 22 человека, на неинвазивной ИВЛ — 148 человек.

За минувшие сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 2 человека. Это женщина 55 лет и мужчина 27 лет. Они имели хронические заболевания. Таким образом, от коронавируса в ростовском регионе умерли уже 4702 человека.

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