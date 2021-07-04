За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 151 человек

За последние сутки выздоровело в полтора раза больше людей, чем за день до этого Фото: Александр БОЙКО

Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области увеличилось со вчерашним днем. По данным на 4 июля, болезнь смог побороть 151 человек. Об этом сообщает сайт донского правительства.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 269 новых заболевших. При этом количество инфицированных с начала пандемии в Ростовской области достигло 100318 человек.

Лечение в стационарах сейчас получают 1749 пациентов. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 22 человека, еще 148 дончан получают кислород неинвазивным способом.

Не всех заболевших удалось спасти. Так, за последние сутки умерли женщина 55 лет и 27-летний парень, болевшие ковидом. С начала распространения пандемии, не смогли выжить 4702 человека с коронавирусной инфекцией.

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