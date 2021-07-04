Несколько улиц в Ростове останутся без воды 6 июля

На одной из улиц планируется переврезка водопроводной сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону во втоник, 6 июля, не будет воды на нескольких улицах. Об этом сообщает городской водоканал.

- В связи с переврезкой водопроводной сети временно не будет воды в указанных ниже границах: от улицы Ченцова до Мурлычева и от 14-й линии до 20-й линии.

Отключат воду с 8.15 во вторник, 6 июля, и до 8.00 среды, 7 июля.

Жители этого квадрата в Нахичевани останутся на сутки без воды по причине ремонтных работ. Коммунальщики будут проводить переврезку водопроводной сети диаметром 200 мм на 16-й линии от Ченцова до Налбандяна.

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