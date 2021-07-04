На въезде в Ростов образовалась пробка

Затор образовался на Аксайском обходе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане возвращаются с выходных в город и вынуждены стоять в пробке. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты

Так, продолжительная пробка образовалась в районе СНТ «Речник» на обходе Аксая. Ситуацию осложняют дорожные работы. Еще одна пробка ждет тех, кто двигается в Ростов с юга области и решил не ехать через Батайское кольцо, и проложил маршрут через Березовую рощу.

В самом Ростове в связи с дорожными работами стоит участок проспекта Шолоховского в районе парка Островского.

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