«Автоматически попадет в рай»: ростовчане растроганы заботой водителя маршрутки о пассажирах

Водитель как мог позаботился о комфорте пассажиров. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

В соцсетях ростовчане активно обсуждают фото, снятое в салоне маршрутного такси. В кадре салон охлаждает вентилятор, установленный водителем.

Пользователи, в основном, тепло приняли инициативу водителя, который как мог позаботился о комфорте пассажиров.

- Автоматически попадет в рай, - пишет один из комментаторов.

Другие читатели, шутя, заволновались: не подорожает ли проезд в маршрутке класса «Комфорт».

- По ходу там оплата за «Премиум» теперь, - пишет второй подписчик.

Ну и не обошлось без скептиков, которые увидели в инициативе водителя повод поволноваться за свое здоровье.

- Вся автобусная пыль — вам в лицо. Не благодарите, - замечает третий читатель.

Кто-то даже посчитал, что это фото — прошлогоднее. В любом случае, ростовчан растрогала забота водителя, который спасает от жары своих пассажиров.

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