В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера с загипсованной рукой

Мужчина отличается худощавым телосложением, рост - 175 см. Фото: группа поискового отряда"ЛизаАлерт Юг"

В Ростовской области разыскивают 69-летнего Александра Павловича Омельченко. Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

1 июля мужчина вышел из медучреждения в Новочеркасске, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, седые волосы средней длины, голубые глаза. Был одет в темно-синее трико, светло-серую рубашку с длинным рукавом и темные домашние тапки.

Особая примета — рука в гипсе.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят связаться с ними по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вам известно что-либо о том, где может находиться пропавший, сообщить информацию можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.