Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июля 2021 года: будут обесточены сразу несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июля 2021 года: в городе без электроэнергии предстоит остаться десяткам местных жителей. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 5 июля, с 9 до 16 часов свет отключат в пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж,4Г; ул. Искусственная 29.

С 9 до 17 часов электричества не будет в пер. Глиссерный 2-32, 29-53; пер. Пинский 2-16, 1-15; ул. Портовая 183-205; пер. Шефский спуск 1-25, 2-20; ул. Трудящихся 1-47, 2-44; пер. Защитный 1-11, 4-10; пер. Моторный 18, 17-25; ул. Содружества 84, 86, 88, 90, 86/1, 88/1.

С 10 до 12 обесточат пер. Жлобинский 19А, 18А, 18Б, 17; ул. Магнитогорская 9/1, 9/3, 9/2.

С 13 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Жлобинский 19А, 18А, 18Б, 17, 19, 8; пер. Молодогвардейский 66.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июля 2021 года: десятки ростовчан останутся без электричества.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 2 июля 2021 года.