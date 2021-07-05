Народный календарь на 5 июля: в этот день было принято ходить в баню

Народный календарь на 5 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 5 июля: наши предки считали, что, если в этот день шел дождь, то непременно будет хорошим урожай хлебов и льна. Паук раскидывал сети перед дождем, а плел паутину к перемене погоды к лучшему. Вечерний месяц появлялся в небе в преддверии хорошей погоды. Перед дождем шишки репейника расправляли колючки, а цветочки заячьей капусты оставались на ночь открытыми. Низкие черные облака плыли быстро к ненастью.

Вихрь в теплую погоду расстилался перед дождем. Над берегами собирался туман к сырой погоде. Радуга днем появлялась к скорому ненастью. Чайки летали над водой в тех местах, где водится рыба. Вечернюю росу считали хорошей приметой на предстоящий день, это сулило хорошую погоду. Жаркая погода была признаком того, что начало зимы будет особенно суровым. куры купались в пыли перед дождем. На камнях скапливалась влага также к осадкам. Много комаров появлялось к теплу.

Родившиеся в этот день за всю жизнь преодолеют множество трудностей. Дела начатые дне не увенчаются успехом, а вот вечерние станут удачными. 5 июля – удачная дата для одиноких людей, которые желают встретить свою судьбу. Обратите внимание на тех, кто в чем–то на вас похож – подобное тянется к подобному. На дороге 5 июля следует быть предельно осторожными – очень велика вероятность аварий.

В старину в этот день обязательно ходили в баню и брали веники: березовый применяли для лечения суставов и кожных болезней, еловый – снимал порчу и помогал при заболеваниях крови, дубовый – лечил экзему, избавлял от прыщей и нарывов и обладал общеукрепляющим эффектом, а осиновый – исцелял от алкоголизма и прочих дурных пороков.

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