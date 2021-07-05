В Ростове восемь автобусов сняли с линии из-за неработающих кондиционеров

Всего комиссия обошла 40 автобусов Фото: сайт администрации Ростова

Восемь автобусов в Ростове сняли с линии из-за неработающих кондиционеров. Теперь в течение 10 дней перевозчики должны исправить нарушения. Если они этого не сделают, власти разорвут контракты, сообщил директор городского департамента транспорта Христофора Ермашов.

- Сегодня в Ростове более 80% общественного транспорта оснащено системой кондиционирования воздуха. К сожалению, некоторые водители намерено не включают их. Если будет необходимо, мы готовы на крайние меры, - подчеркнул Христофор Ермашов.

Такое заявление чиновник сделал после рейда, который провели 4 июля. Всего комиссия обошла 40 автобусов. Также Христофор Ермашов напомнил ростовчанам о необходимости носить защитные маски в транспорте.

- Во время рейдов контролируется также соблюдение масочного режима. Проезд без масок в общественном транспорте запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, - обратился к ростовчанам Христофор Ермашов.

Ранее руководитель департамента сообщил, что городские автобусы полностью должны оборудовать кондиционерами к 2023 году

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