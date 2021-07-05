Ростовчанин предложил перенести рынок «Темерник» за черту города

Инициатива ростовчанина должна набрать 500 голосов Фото: Александр РОГОЗА

Житель донской столицы предложил властям перенести рынок «Темерник» за черту города. Эту идею мужчина попросил оценить на портале «Активный ростовчанин». Он заявил, что находиться в районе торговой территории «невозможно из-за нелегальных торговых точек и конфликтов с мигрантами».

- Спальный район превратился в настоящее гетто. Торговцы вещами ведут себя как хозяева района, невозможно комфортно находиться в таком окружении. Вечная азиатская музыка, крики, весь район в незаконных точках продажи овощей и одежды. Торгуют прямо на тротуаре, невозможно пройти. Попытки повлиять на эту ситуацию заканчиваются конфликтом с нелегальными мигрантами, - написал автор поста.

Чтобы инициативу относительно «Темерника» заметили власти, она должна набрать 500 голосов. Сейчас идею поддержали уже 198 человек, галочку в графе «против» поставили 54. Люди также высказались в комментариях.

- В спальном районе рынку не место, это небезопасно. С противопожарной стороны, очень большая площадь рынка и маленькое расстояние от жилых домов и частного сектора. Шумно и много машин, экология оставляет желать лучшего. Парк отдыха, фонтан, спортивные площадки нужно построить. Ни детям, ни взрослым отдохнуть нет возможности, - высказалась местная жительница.

- Давно пора заняться этим вопросом. Каждое слово в «инициативе» - истина. Миграционные проверки должны быть регулярными. Власти не видят, что там происходит. 500 раз «ЗА» - поддержала пост еще одна ростовчанка.

- Я - житель микрорайона, и соседство с рынком не мешает. Кстати, цены на овощи и фрукты на «Темернике» одни из самых доступных, а качество соответствует стандартам. На мой взгляд, инициатива создана для лоббирования интересов застройщиков, - не согласился участник голосования.

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