С 6 по 9 июля в Ростове без электричества оставят сотни домов

В Ростове обесточат сотни домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 по 9 июля в Ростове будут проводить массовое отключение электричества. Об этом жителей города предупреждает АО «Донэнерго».

Так, 6 июля до 16 часов обесточат дома по следующим адресам: Кагальницкая, 15-21, 14-30, Тюхряева, 39-67, 40-64, Рябышева, 33-83, 26-58, Вити Черевичкина, 28-42, 34-я линия, 15-51, 26-64, 36-я линия, 23-89, 30-92, 38-я линия, 29-91, 18-80, Жлобинский, 21-25, Магнитогорская, 9/3, 9/2, Урицкого, 67, 56.

В тот же день, но до 17 часов отключения произведут в домах: на 26 июня, 138 -162, 107-163, Лесозащитная, 94-144, 85-127, Печорская, 92-132, 109-149, Брянская, 1-13, 2-12, Сочинский, 1-13, 2-12, Дундича, 55-69, 62-78.

7 июля с 9 до 16 часов: Шоссейная, 51-172, Шоссейная, 1-49, 2-108, 27-я линия, 11-21, 16-20, 29-я линия, 23-77, 20-70, 31-я линия, 35-75, 34-76, Сарьяна, 2-36, 3-29, 2-я Пролетарская, 16-34, 21-41

8 июля с 9 до 15 часов: Семашко, 19, 21, 21/60, Московская, 54, 56, 58А, 62, Тургеневская, 49, 54, 51, Станиславского, 45-53, 54, Цветочный рынок

9 июля с 9 до 16 часов: Коллективная, 1-2, 2-32, Водопьянова, 1-13, 2-10, Коккинаки, 1-15, 2-8, Слепнёва, 1-7, Ливаневского, 1-23, 2-32, Чкалова, 1-41, 2-48

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