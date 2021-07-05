Второе место завоевала Елена Андрижиеваская, третьим стал Максим Кругляков. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове выбрали лучшего маляра-штукатура. Победителем конкурса профмастерства оказался специалист из Октябрьского района Сергей Химченко. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Ростов - город с историей. У нас очень много зданий, которые нужно сохранить в первозданном виде. Именно благодаря людям этой профессии удаётся проводить большой объём подобных работ. Они каждый день вкладывают душу в дело поддержания красоты в нашем городе, - написал сити-менеджер.

Второе место в соревновании завоевала Елена Андрижиеваская, она представляла Советский район, третье место занял Максим Кругляков из Ворошиловского района.

Жюри оценили не только теоретические знания, но и практические навыки - конкурсанты должны были выровнять поверхность, нанести декоративную штукатурку и покрасить выбранный участок, подобрав заданный цвет.

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