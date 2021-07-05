Браконьеров с уловом на 900 тысяч рублей поймали в Ростовской области

Вместе с добычей нашли незаконные орудия лова. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали двоих браконьеров с уловом на 900 тысяч рублей. Теперь нарушителям грозят штрафы. Также у одного из мужчин конфисковали «ВАЗ» и лодку. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

История произошла на берегу Таганрогского залива в районе села Петрушино. Злоумышленников поймали, можно сказать, с поличным. Рыбу - около 8 тысяч штук - мужчины так и не успели перегрузить в свое авто. Рядом с добычей пограничники нашли незаконные орудия лова. Все это, а также автомобиль забрали, и сейчас подозреваемые ждут решения по своему делу.

Похожая история не так давно произошла в районе хутора Ключникова. Нарушитель попытался скрыться на грузовике, но его задержали. После этого у него изъяли улов и машину.

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