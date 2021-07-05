Еще 281 случай COVID-19 подтвердили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 10745 тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 281 случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 49 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 106. На втором месте Каменск-Шахтинский и Мясниковский район, там по 10 инфицированных. В Азовском и Кагальницком районах — по 8, в Красносулинском районе — 7. По 6 случаев в городе Гуково, Батайске, Таганроге и Аксайском районе.

По 1 положительному тесту подтвердили в Верхнедонском, Зимовниковском, Милютинском, Морозовском, Орловском, Ремонтненском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском и Цимлянском районах.

Среди новых заболевших 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, 3,2% - старше 80 лет, 13,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 1859 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ – 159 человек.

За прошедшие сутки умерли еще два жителя Дона с коронавирусом. Это женщины 35 и 64 лет. Обе имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали уже 4704 человека.

Ранее власти Ростовской области подтвердили введение обязательной вакцинации. Ситуацию прокомментировал начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин

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