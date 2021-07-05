«Головокружительной красоты принцесса»: «Мисс Россия» показала отдых в деревне

Алина Санько проводит летние каникулы в деревне. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2019», участница конкурса «Мисс Вселенная», модель из Азова Ростовской области это жаркое лето проводит в деревне, но не в донской. Алина Санько рассказала подписчикам в «Инстаграме», что уехала в село в Подмсоковье. Там девушка дышит свежим воздухом, гуляет на берегу реки, катается на лошади и устраивает пикники. А еще – снимает видео, правда какое именно, красавица не говорит.

Недавно девушка опубликовала в своем блоге фотографию, которая вызвала восторг у поклонников. На снимке – Алина сидит на зеленой поляне, на девушке – светлые леггинсы и короткий белый топ.

Фото вызвало взрыв эмоций у поклонников и, как следствие, десятки восторженных комментариев и лайков.

- Головокружительной красоты принцесса, - написал один из пользователей.

- Прекрасная! - поддержал второй.

- Невероятно очарование, - поделился третий.

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