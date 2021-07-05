В Ростовской области за сутки умерли еще две пациентки с коронавирусом

В больницах сейчас лечат 1859 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки умерли две жительницы Ростовской области, болевшие коронавирусом. Пациенткам было 35 лет и 64 года. Обе имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Эту информацию сегодня, 5 июля, опубликовали на сайте правительства.

- За весь период жертвами COVID-19 в области стали уже 4704 человека. В больницах сейчас лечат 1859 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии находятся на инвазивной ИВЛ. На неинвазивной ИВЛ - 159 человек, - говорится в сообщении.

За сутки зарегистрировали еще 281 случай коронавируса. Новых заболевших обнаружили в 49 городах и районах региона

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