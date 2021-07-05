«Зажигаешь солнце на максимуме»: Татьяна Котова показала супер-откровенное фото

Татьяна Котова часто выкладывает откровенные фото в сеть. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Очаровательная блондинка с Верхнего Дона, обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова выложила в «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в очень откровенном наряде. На девушке – белые стринги, гольфы такого же цвета и красный свитшот.

- Оглянуться не успели, а уже 1 июля. Надо срочно реализовывать все свои летние желания. У кого какие ? – задала девушка вопрос своим подписчикам.

А еще Татьяна поделилась , что это лето у нее ассоциировалось с яхтой и морем. Однако реальность оказалась иной. Так, певица делает ремонт в квартире.

Откровенный снимок блондинки вызвал бурю эмоций в сети.

- Зажигаешь солнце на максимуме, - написал фолловер.

-Как всегда – секси, - поддержал другой.

-Сногсшибательна, - сделал комплимент третий.

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