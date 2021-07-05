Экстремальное мини на сеновале показа жена шоумена Дмитрия Диброва

Полина Диброва наслаждается летом и красивыми нарядами. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, Полина Диброва, опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» летнюю фотографию. На снимке – мать троих сыновей в белоснежном коротком платье сидит в стоге сена. А на переднем плане – длинные стройные ноги красавицы в изящных туфельках серебристым бантиком.

- Лето, прям лето! Такое яркое, короткое и веселое, - прокомментировала Полина Диброва фотокарточку.

Поклонники живо отреагировали на пост. Многие отметили, что с такими ногами женщине надо как можно чаще носить мини.

- Ноги шикарные! Полина, это – ваша длина! – написал один из подписчиков блога.

- Какая вы стройная, - поддержал другой.

- Невероятная, - отметил третий.

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