В Ростовской области догхантеры накормили ядом собачью семью

Выжить смог лишь один щенок. Фото: официальная группа приюта "Святобор" в социальных сетях

В городе Шахты Ростовской области волонтеры бьют тревогу. По словам сотрудников приюта для безнадзорных животных «Святобор», ЧП произошло недалеко от местного тубдиспансера.

Активисты рассказали, что догхантеры выбрали в качестве жертвы собаку, недавно ставшую мамой, и ее потомство. Причем живодеры действовали наверняка: выбрали самый сильный яд.

- Собаки больше нет. Ее отравили "добрые люди", видимо, каким-то ядерным ядом - она рвала щенков от боли. Остальные наелись вместе с ней и погибли, - рассказали волонтеры.

По их словам, в живых осталась лишь самая тихая малышка. И ей очень нужен дом. Зоозащитники надеются, что эта девочка, выжившая чудом, рано или поздно встретит любящих хозяев.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Шахтах пенсионерка убивала котят и хранила их тушки в холодильнике.

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