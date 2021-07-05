В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера

Мужчина мог потерять память. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт Юг"

В Ростовской области и Краснодарском крае разыскивают 66-летнего Берожа (Сергея) Мамедовича Тарумяна. Мужчина не ориентируется в пространстве, и есть вероятность, что он потерял память. Об этом сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт Юг”.

2 июля мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, седые волосы с залысинами, карие глаза. Был одет в темно-синюю рубашку, в темно-синие шорты, черные шлепанцы.

Особая примета - носит бороду и усы.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят связаться с ними по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вам известно что-либо о том, где может находиться пропавший, сообщить информацию можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.