Не могут переселить: СК проверит информацию о ростовском инвалиде-колясочнике

Следователи заинтересовались жизнью инвалида-колясочника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростове проверят информацию об инвалиде-колясочнике, которого два года не могут переселить из непригодного жилья. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Уже организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Разбирательство начали после публикации в одной из соцсетей. Дело в том, что у мужчины, который живет в доме на Черепахина, совсем нет воды. К тому же, его здание не оборудовано для людей с ограниченными возможностями. При этом администрация якобы «уже больше двух лет обещает переселить ростовчанина, но этого так и не происходит».

До этого в Таганроге прокуратура отсудила квартиру для женщины с инвалидностью. Ей должны были выдать новые квадратные метры еще в 2019 году, но процесс сильно затянулся.

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