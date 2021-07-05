В Ростовской области мужчина перевел телефонному мошеннику 340 тысяч рублей

Когда пострадавший понял, что его обманули, обратился в полицию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Новочеркасска обратился местный житель, у которого с банковского счета украли деньги. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадавший пояснил, что ему позвонили с неизвестного номера. Тот, кто звонил, представился сотрудником службы безопасности банка и предложил оформить заявку на снижение процентной ставки по кредиту.

По просьбе злоумышленника владелец счета перевел деньги через мобильное приложение. После чего лишился 340 тысяч рублей.

Когда пострадавший понял, что его обманули, обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские разыскивают подозреваемого и снова напоминают жителям региона быть бдительными и не сообщать никому персональные сведения и данные банковских карт.

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