Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июля 2021 года: масштабные отключения грядут в донской столице

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июля 2021 года: жителям разных районов города предстоит почти целый день просидеть без света. Причиной такого масштабного обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 6 июля, с 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 39-67, 40-64; ул. Рябышева 33-83, 26-58; ул. Вити Черевичкина 28-42; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. 26 июня 138 -162, 107-163; ул. Лесозащитная 94-144, 85-127; ул. Печорская 92-132, 109-149; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-69, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Адлерский 1-55, 2-52; пер. Армавирский 2-44, 15-45; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Двинская 37-69, 66-94; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 1-51, 2-50; ; ул. Победы 1-35, 2-46; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 77-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-я Грамши 101-137, 128-176; ул. 339 Стрелковой Дивизии 27, 27А, 27Б, 29, 31, 31А, 33; ул. Малиновского 68/1, 68/2, 68/3, 66/1, 68; ул. Еременко 60/12; ул. Волнистая 4/16; ул. Добровольского 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5А; бул. Комарова 3/3; ул. Пацаева 11, 13, 15; ул. Вятская 102-108; пер. Беломорский 98/1; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; ул. Подгорная 54.

С 10 до 12 часов обесточат пер. Жлобинский 21-25; ул. Магнитогорская 9/1, 9/2; пер. Урицкого 67.

С 13 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать по пер. Жлобинский 21-25; ул. Магнитогорская 9/3, 9/2; пер. Урицкого 67, 56.

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