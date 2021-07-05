Вблизи Ростовской АЭС ученые и студенты ЮФУ провели экологические исследования

Фото: Ростовской АЭС

В городе Волгодонске на территории расположения Ростовской АЭС с 29 июня по 1 июля 2021 года прошла научная экспедиция с участием ученых и студентов Южного федерального университета (ЮФУ).

Было взято более 250-ти проб грунта и образцов растений для проведения исследований на предмет содержания в них естественных и искусственных радионуклидов. А также участники экологического тура произвели порядка 500 измерений радиационного фона местности рядом с Ростовской АЭС.

- Результат многолетних проверок гамма-фона всегда один и тот же: негативного воздействия Ростовской АЭС на экосистему мы не обнаруживаем. У нас с собой журнал мониторинга, в котором можно посмотреть данные и убедиться, что гамма-фон не меняется, не превышает естественных значений (0,10 - 0,14 мкЗв/ч) и «нулевой фон», - рассказала заведующая лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева.

Фото: Ростовской АЭС

Отбор проб почвы и растений для исследований в рамках данного научного проекта проводится два раза в год. Первые мониторинговые исследования радиационной обстановки («нулевой фон») в зоне наблюдения Ростовской АЭС были проведены в 1999 году, до пуска первого энергоблока Ростовской АЭС.

Второй этап экологической экспедиции текущего года запланирован на сентябрь.