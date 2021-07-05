В Ростове доказали сговор при закупке камер видеофиксации к ЧМ-2018

Одну из фирм-участниц оштрафовали на 31 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове доказали сговор заказчика и участников закупки на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением. Нарушителям - двум фирмам - уже выписали многомиллионные штрафы, сообщает пресс-служба УФАС.

Как пояснили в ведомстве, компания «Регстройзаказчик» во время торгов специально вела себя пассивно, чтобы победил «Техноконцепт». Эта организация потом взяла уступившего участника в субподрядчики. Такой итог немного снизил сумму контракта.

Кроме того, во время расследования выяснили, что одна из фирм размещала документы с того же IP, что и МКУ ДИСОТИ - организация, которая должна была проводить аукцион. Это значит, что одно лицо выступало как от имени заказчика, так и от имени участника закупки.

В итоге две организации наказали на довольно крупные суммы: «Техноконцепт» заплатит 32 млн рублей, «Регстройзаказчик» - 9,5 млн рублей.

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