С лесными пожарами в Ростовской области борется интеллектуальная система видеомониторинга

Фото: пресслужба МегаФона

На базовых станциях МегаФона закрепили дополнительные камеры. В режиме онлайн они будут следить за состоянием лесов в Ростовской области. Увеличение числа камер – результат партнерства Министерства природных ресурсов и экологии и оператора связи. Благодаря автоматизированной системе видеомониторинга за последние три года удалось предотвратить более 20 возгораний.

- Всего у нас функционировало 42 камеры, теперь их стало 60. Все они охватывают крупные лесные массивы на территории Ростовской области, отнесенные к первому классу пожарной опасности. Это практически 77 % площади всего государственного лесного фонда, — говорит начальник отдела охраны и защиты лесов Управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Игорь Приходько.

С 2018 года МегаФон сотрудничает с Министерством по организации видеонаблюдения для обнаружения лесных и ландшафтных пожаров. Сейчас система представляет собой программное обеспечение, 60 поворотных камер и скоростной интернет по технологии фиксированной связи. Система мониторинга размещена на базовых станциях на высоте от 72 до 90 м, что обеспечивает радиус обзора до 35 км.

Данные с камер по защищенному VPN-каналу МегаФона поступают в единый центр управления. Здесь 24 часа в сутки за ростовскими лесами наблюдают диспетчеры, которые могут управлять камерами удаленно – при необходимости менять точку обзора на 360 градусов, приближать или удалять изображение. Мощная оптика позволяет хорошо рассмотреть источник задымления и направить пожарных в нужное место. Система отличает бытовое задымление, например, печных труб или котельных, от природных пожаров и оповещает диспетчера только о реальных угрозах. Данные мониторинга доступны в режиме реального времени, а также сохраняются в архиве.

- Сегодня телеком-технологии стоят на страже не только сохранения природы, но и обеспечивают безопасность жителей населенных пунктов, расположенных рядом с лесами. Проект цифрового видеонаблюдения за несколько лет работы зарекомендовал себя как эффективный и важный для региона. Благодаря видеомониторингу удалось избежать возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Ростовской области, — прокомментировал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

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