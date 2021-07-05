ЦГБ Батайска возглавил экс-руководитель ростовской горбольницы № 4

Павел Зайцев руководил Кагальницокй ЦРБ. Фото: сайт администрации Батайска

ЦГБ Батайска возглавил Павел Зайцев. Нового руководителя на пост назначили сегодня, 5 июля. Соответствующая информация появилась на сайте местной администрации.

До нового назначения - с 2015 до 2021 год - специалист был главой ростовской городской больницы № 4. А с 2006 по 2015 год он контролировал ЦРБ Кагальницкого района.

Павел Зайцев - кандидат медицинских наук. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и почетной грамотой Министерства здравоохранения России.

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