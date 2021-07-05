Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды

Воды не будет на четырех улицах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На нескольких улицах донской столицы отключат холодную воду. Она не будет поступать в краны с 9 часов 7 июля до 9 часов 8 июля. Информация об этом появилась на сайте «Ростовводоканала».
- Перекроют водоснабжение в границах: переулок Защитный - улица МОПРа - улица Вагулевского - проспект Стачки,- говорится в сообщении.
Отключения произведут из-за технических работ. Специалисты будут вести переврезку труб на 2-ой Краснодарской от ВНС Круглой до 2-ой Баррикадной.
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