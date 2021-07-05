Строительство дороги в Левенцовке планируют возобновить в августе

В Ростове возобновят строительство дороги в Левенцовке. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице запланировали возобновить строительство дороги на проспекте Маршала Жукова в микрорайоне "Левенцовский". Продолжать работы будут уже в следующем месяце. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Алекей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

До 9 августа планируется провести конкурс и определить нового подрядчика. Средства на выполнение работ выделили еще 2019 году, но победитель тендера сорвал сроки сдачи объекта. С него уже взыскали неустойку в сумме 2,45 миллиона рублей и контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.

- Расторжение контракта подрядчик оспорил в судебном порядке. Арбитражный суд Ростовской области отказал ему и поддержал наше решение о расторжении контракта. 30 июня Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу подрядчика, решение суда вступило в законную силу, - написал Логвиненко.

Теперь появились основания для заключения нового муниципального контракта. Согласно ему, работы должны быть выполнены до конца первого полугодия 2022 года. Глава города пообещал, что будет приложено максимум усилий, чтобы новая дорога появилась уже к концу нынешнего года.

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